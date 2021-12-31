Трое украинцев предлагали "туристам" тысячи долларов для поездки на войну в Сирию – СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что завершила досудебное расследование против жителя Киева и двух его сообщников, которые вербовали наемников для участия в боевых действиях на стороне сирийского режима. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правоохранители обезвредили группу вербовщиков в октябре 2021 года. Они подбирали "туристов среди лиц, обладающих боевым опытом и обладающих навыками обращения с оружием".

Своих "клиентов" они подыскивали на территории разных областей Украины. Для этого использовали связи среди представителей криминальных кругов, сообщили в СБУ.

Дело направлено в суд. Вербовщикам грозит до 10 лет тюрьмы.

В июле 2020 года украинский суд отправил на 10 лет за решетку двух иностранцев: они организовали пункт для переправки боевиков Исламского государства в Украину.

В сентябре 2020 года СБУ задержала одного из возможных руководителей ИГИЛ. Он находился в розыске по линии Интерпола.

16 декабря 2021 года СБУ заявила, что прекратила деятельность ячейки террористической организации Исламское государство в Киеве.

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.