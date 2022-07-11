Трофейный ЗРК "Панцирь-С1" начал работать на оборону и уничтожил первую цель

Украинские военные начали использовать новейший российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии информационному агентству Министерства обороны Армия INFORM.

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"Трофейный "Панцирь-С1" — в строю! К его автоматическим пушкам подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть и у нас на вооружении. Некоторый боекомплект ракет тоже удалось захватить. Теперь этот российский "Панцирь" воюет на стороне Украины и уже сбил первую вражескую цель. Не будем уточнять, какую именно. Сейчас в строю только одна такая установка, хотелось бы целый дивизион этих "Панцирей" иметь", — сказал Игнат.

Он добавил, что надеется на захват другого российского ЗРК С-400 "Триумф" во время контрнаступления.

СПРАВКА. ЗРПК "Панцирь" разрабатывался с 1990-х годов и был принят на вооружение российскими войсками в 2012 году. Предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от авиаугроз. Цена одного ЗРГК – около $15 млн.

О захвате первого российского "Панциря" стало известно еще в первых числах марта. Его "затрофеила" территориальная оборона города Баштанка в Николаевской области.

Еще один "Панцирь" был уничтожен на острове Змеиный в конце июня.

Андрей Водяный

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