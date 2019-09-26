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Троян стал заместителем главы Нацполиции

Троян стал заместителем главы Нацполиции - Фото
Вадим Троян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.09.2019, 13:19

6 сентября Кабмин уволил Вадима Трояна с должности заместителя министра внутренних дел

Экс-заместитель министра внутренних дел Вадим Троян назначен на должность заместителя главы Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

Как информируют в пресс-службе, Троян назначен по представлению главы Нацполиции от 9 сентября 2019 года. 

Ранее Вадим Троян занимал должность заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова

Справка. Троян был активным участником ультраправой организации Патриот Украины. В 2014 году принимал участие в войне на востоке Украины, был заместителем командира полка Азов. C 4 марта 2016 - первый заместитель главы Национальной полиции Украины. 8 февраля 2017 года назначен заместителем министра внутренних дел. 9 сентября 2019 года был уволен с должности замминистра. 

Аваков – единственный министр из Кабмина Владимира Гройсмана, которого пропрезидентская фракция Слуга народа, несмотря на требования общественности, решила не увольнять.

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арсен аваков вадим троян
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