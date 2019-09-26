Троян стал заместителем главы Нацполиции

Вадим Троян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-заместитель министра внутренних дел Вадим Троян назначен на должность заместителя главы Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как информируют в пресс-службе, Троян назначен по представлению главы Нацполиции от 9 сентября 2019 года.

Ранее Вадим Троян занимал должность заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова.

Справка. Троян был активным участником ультраправой организации Патриот Украины. В 2014 году принимал участие в войне на востоке Украины, был заместителем командира полка Азов. C 4 марта 2016 - первый заместитель главы Национальной полиции Украины. 8 февраля 2017 года назначен заместителем министра внутренних дел. 9 сентября 2019 года был уволен с должности замминистра.

Аваков – единственный министр из Кабмина Владимира Гройсмана, которого пропрезидентская фракция Слуга народа, несмотря на требования общественности, решила не увольнять.