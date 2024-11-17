Трюдо поддержал звонок Шольца Путину
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал решение канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу, 15 ноября. Такое мнение канадский премьер высказал на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, передает Bloomberg.
Трюдо обосновал свое одобрение тем, что для прекращения войны в Украине потребуется определенное взаимодействие с диктатором РФ.
В материале Bloomberg говорится, что разговор Шольца с Путиным разозлил президента Владимира Зеленского, который в видеообращении заявил, что Россия заслуживает изоляцию, а телефонный разговор был "именно тем, чего Путин давно хотел".
Некоторые европейские чиновники также не согласились с решением немецкого канцлера, утверждая, что оно демонстрирует слабость и мало повлияет на Путина, отметили журналисты.
В то же время Трюдо заявил, что было бы хорошо иметь открытую линию связи с российским диктатором.
"Мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию в Украине, положить конец конфликтам во всем мире. Это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, с которыми мы во многих случаях не согласны", – сказал канадский премьер.
Трюдо добавил, что Канада и ее союзники тесно сотрудничают с Зеленским.
"Хорошо, что вокруг этого ведутся разговоры, но уровень моего доверия к Путину сейчас, пожалуй, самый низкий за все время", — подчеркнул политик.
Он также заявил, что Канада остается преданной победе Украины и хочет видеть завершение конфликта как можно скорее. Трюдо предположил, что "возможно, есть окна, в которых это может произойти в ближайшие месяцы". Впрочем, по его мнению, завершение конфликта на условиях Украины потребует поддержки США с приходом администрации Дональда Трампа.
"Давайте будем откровенны: все союзники в мире не смогут заменить полное прекращение поддержки Украины со стороны США", — резюмировал Трюдо.
- 15 ноября немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года. Канцлер осудил войну и призвал диктатора прекратить ее и вывести войска, а также поощрял Путина к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира.
- Зеленский заявил, что звонок Шольца Путину является "ящиком Пандоры".