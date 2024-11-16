Кулеба: Шольц советовался с Зеленским по поводу звонка Путину – президент был против

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц несколько месяцев назад советовался с президентом Владимиром Зеленским, стоит ли ему позвонить российскому диктатору Владимиру Путину – тот выступал против. Об этом в X написал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Несколько месяцев назад канцлер Шольц спросил президента Зеленского, будет ли уместен звонок Путину. Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался. Однако после выборов в США Шольц решил, что время пришло, и позвонил по телефону. Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это", – говорится в сообщении.

По словам Кулебы, в результате этого звонка Шольц существенного не улучшил свой имидж среди симпатизирующих России немецких избирателей. Однако Путин благодаря подобным действиям немецкого канцлера "вырвался" из европейской изоляции.

"Доверие между Зеленским и Шольцем было напряженным. Не забывайте, что Германия является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США. Репутация Германии среди украинцев, которую она с таким трудом получила, потерпела значительный удар", – подытожил экс-министр.

В то же время, он отметил, что Путин таки смог продемонстрировать миру, что его стратегия работает.

"Мероприятие в конце концов склонит голову под прикрытием призывов к нему прекратить войну, чего он не собирается делать", – добавил Кулеба.