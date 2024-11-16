Кулеба: Шольц радився з Зеленським щодо дзвінка Путіну – президент був проти

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька місяців тому радився з президентом Володимиром Зеленським, чи варто йому зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну – той виступав проти. Про це у X написав колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Кілька місяців тому канцлер Шольц запитав президента Зеленського, чи буде доречним дзвінок Путіну. Зеленський виступив проти цієї ідеї, і Шольц утримався. Однак після виборів у США Шольц вирішив, що час настав, і зателефонував. Зеленський публічно, але м'яко розкритикував його за це", – йдеться у дописі.

За словами Кулеби, в результаті цього дзвінка Шольц суттєвого не покращив свій імідж серед німецьких виборців, які симпатизують Росії. Проте Путін завдяки таким діям німецького канцлера "вирвався" з європейської ізоляції.

"Довіра між Зеленським і Шольцом була напруженою. Не забувайте, що Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США. Репутація Німеччини серед українців, яку вона з таким трудом здобула, зазнала значного удару", – підсумував ексміністр.

Водночас він зазначив, що Путін таки зміг продемонструвати світові, що його стратегія працює.

"Захід врешті-решт схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну, чого він не збирається робити", – додав Кулеба.