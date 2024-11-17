Трюдо підтримав дзвінок Шольца Путіну

Джастін Трюдо заявив, що було б добре мати відкриту лінію зв’язку з диктатором РФ

Джастін Трюдо (Фото: Carlos Ortega/EPA)

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца поговорити безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним у п’ятницю, 15 листопада. Таку думку канадський прем’єр висловив на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Перу, передає Bloomberg.

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Трюдо обґрунтував своє схвалення тим, що для припинення війни в Україні знадобиться певна взаємодія з диктатором РФ.

У матеріалі Bloomberg йдеться, що розмова Шольца з Путіним розлютила президента Володимира Зеленського, який у відеозверненні заявив, що Росія заслуговує на ізоляцію, а телефонна розмова була "саме тим, чого Путін давно хотів".

Деякі європейські посадовці також не погодилися з рішенням німецького канцлера, стверджуючи, що воно демонструє слабкість і мало вплине на Путіна, зазначили журналісти.

Водночас Трюдо заявив, що було б добре мати відкриту лінію зв’язку з російським диктатором.

"Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках не згодні", – сказав канадський прем'єр.

Трюдо додав, що Канада та її союзники тісно співпрацюють із Зеленським.

"Добре, що навколо цього ведуться розмови, але рівень моєї довіри до Путіна зараз, мабуть, найнижчий за весь час", – наголосив політик.

Він також заявив, що Канада залишається відданою перемозі України та хоче бачити завершення конфлікту якомога швидше. Трюдо припустив, що "можливо, є вікна, в яких це може статися найближчими місяцями". Утім, на його думку, завершення конфлікту на умовах України вимагатиме підтримки США з приходом адміністрації Дональда Трампа.

"Давайте будемо відвертими: всі союзники у світі не зможуть замінити повне припинення підтримки України з боку США", — резюмував Трюдо.