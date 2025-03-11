Трюдо покинул парламент Канады, показав язык и прихватив с собой кресло — фото

Джастин Трюдо с креслом (Фото: Карлос Осорио для Reuters/Х carlososorio)

В сети "разлетелось" фото, на котором премьер Канады Джастин Трюдо покидает пост и берет с собой кресло. При этом политик показывает на камеру язык.

Фотожурналист Reuters зафиксировал момент, когда Трюдо выносит свое кресло из Палаты общин на Парламентском холме и показывает язык на камеру. Этот эпизод быстро стал популярен в соцсетях – одни хвалят Трюдо за его юмор, другие же обвиняют его в "воровстве".

После девяти лет правления Трюдо новым премьер-министром станет Марк Карни – бывший руководитель центрального банка. Ему предстоит защитить интересы страны перед США и удержать позиции, учитывая растущую популярность Консервативной партии.