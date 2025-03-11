Трюдо покинул парламент Канады, показав язык и прихватив с собой кресло — фото
В сети "разлетелось" фото, на котором премьер Канады Джастин Трюдо покидает пост и берет с собой кресло. При этом политик показывает на камеру язык.
Фотожурналист Reuters зафиксировал момент, когда Трюдо выносит свое кресло из Палаты общин на Парламентском холме и показывает язык на камеру. Этот эпизод быстро стал популярен в соцсетях – одни хвалят Трюдо за его юмор, другие же обвиняют его в "воровстве".
После девяти лет правления Трюдо новым премьер-министром станет Марк Карни – бывший руководитель центрального банка. Ему предстоит защитить интересы страны перед США и удержать позиции, учитывая растущую популярность Консервативной партии.
- В январе 2025 года Трюдо объявил, что уйдет в отставку после более чем девяти лет пребывания у власти, поскольку его рейтинг резко упал.
- Вечером 9 марта стало известно, что Марк Карни выиграл гонку за пост лидера руководящей Либеральной партии Канады и сменит Трюдо в должности премьера.