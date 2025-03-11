Трюдо залишив парламент Канади, показавши язик і прихопивши із собою крісло — фото

Джастін Трюдо з кріслом (Фото: Карлос Осоріо для Reuters/Х carlososorio)

У мережі "розлетілося" фото, на якому прем'єр Канади Джастін Трюдо залишає посаду та бере із собою крісло. До того ж політик показує на камеру язика.

Фотожурналіст Reuters зафіксував момент, коли Трюдо виносить своє крісло з Палати громад на Парламентському пагорбі й показує язика на камеру. Цей епізод швидко став популярним у соцмережах — одні хвалять Трюдо за його гумор, інші ж звинувачують його у "крадіжці".

Після дев'яти років правління Трюдо новим прем'єр-міністром стане Марк Карні – колишній керівник центрального банку. Йому належить захистити інтереси країни перед США й утримати позиції, зважаючи на популярність Консервативної партії, яка зростає.