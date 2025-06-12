ЦПД: Россия распространяет фейк о закрытии McDonald's в Николаеве из-за угрозы наступления
Российская пропаганда распространяет информацию о якобы окончательном выходе McDonald's из Николаева из-за угрозы "наступления России". В Центре противодействия дезинформации назвали эти заявления манипуляцией.
Рестораны McDonald's в некоторых регионах Украины были закрыты после начала полномасштабной войны по соображениям безопасности и из-за проблем с логистикой и снабжением.
В ЦПД отметили, что официальных заявлений компании об "окончательном выходе" из Николаева не было. Однако российские пропагандистские ресурсы ссылаются на неназванные "украинские медиа" и придумывают причины закрытия.
Также пропаганда активизировала заявления по поводу того, что McDonald's якобы планирует временно прекратить работу заведений в Днепре и Чернигове. Причина та же – якобы угроза "российского наступления".
"Враг систематически использует подобные фейки, чтобы создать иллюзию хаоса и экономического упадка в Украине", – подчеркнули в ЦПД.
Отмечается, что в официальных комментариях McDonald's подчеркнул, что временно приостановил работу ресторанов в Харькове, Запорожье, Николаеве и Сумах из-за повышенных рисков безопасности. Однако в компании не подтвердили закрытие заведений в других регионах.
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