ЦПД: Росія поширює фейк про закриття McDonald's у Миколаєві через загрозу наступу

У ЦПД зазначили, що росіяни намагаються створити ілюзію хаосу та економічного занепаду

McDonald's (Ілюстративне фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Російська пропаганда поширює інформацію про нібито остаточний вихід McDonald's з Миколаєва через загрозу "наступу Росії". У Центрі протидії дезінформації назвали ці заяви маніпуляцією.

Ресторани McDonald's у деяких регіонах України були закриті після початку повномасштабної війни з міркувань безпеки та через проблеми з логістикою та постачанням. Згодом у певних містах заклади відновили роботу, але в Миколаєві ресторан залишається закритим.

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У ЦПД зазначили, що офіційних заяв компанії про "остаточний вихід" з Миколаєва не було. Однак російські пропагандистські ресурси посилаються на неназвані "українські медіа" та вигадують причини закриття. Зокрема, звучать заяви про відсутність якісної питної води та "страх наступу".

Також пропаганда активізувала заяви щодо того, що McDonald's нібито планує тимчасово припинити роботу закладів у Дніпрі та Чернігові. Причина та сама – нібито загроза "російського наступу".

"Ворог систематично використовує подібні фейки, щоб створити ілюзію хаосу та економічного занепаду в Україні", – підкреслили в ЦПД.

Зазначається, що в офіційних коментарях McDonald's наголосив, що тимчасово призупинив роботу ресторанів у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах через підвищені безпекові ризики. Однак у компанії не підтвердили закриття закладів у інших регіонах.

Скриншот: ЦПД