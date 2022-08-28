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"Центр города горит". Орехов под обстрелами 14 часов подряд – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 20:40
Фото: Александр Старух / Telegram

Россия в течение 14 часов обстреливала в воскресенье город Орехов в Запорожской области реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией, сообщил глава обладминистрации Александр Старух.

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"Это почти вдвое дольше, чем длится рабочий день. И почти вдвое дольше, чем большинство из нас спит ночью", – заявил он.

За последние шесть часов в городе было зафиксировано более 200 прилетов.

"Центральная часть города пострадала больше всего. Центр горит", — заявил Старух.

"Центр города горит". Орехов под обстрелами 14 часов подряд – глава ОВА

В результате обстрела пострадали по меньшей мере три человека – мать с двумя маленькими детьми трех и шести лет. Их забрали в больницу в Запорожье, их состояние удовлетворительное.

"Враг пытается забрать жизнь и здоровье наших детей. Мы призываем женщин вместе с детьми эвакуироваться в безопасные места. Сейчас такая возможность есть", — заявил Старух.

Он также поблагодарил спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые, несмотря на обстрелы, выезжают на тушение пожаров. "Подразделения ГСЧС совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки", — рассказал Старух.

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Андрей Водяный
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