"Центр города горит". Орехов под обстрелами 14 часов подряд – глава ОВА

Россия в течение 14 часов обстреливала в воскресенье город Орехов в Запорожской области реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией, сообщил глава обладминистрации Александр Старух.

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"Это почти вдвое дольше, чем длится рабочий день. И почти вдвое дольше, чем большинство из нас спит ночью", – заявил он.

За последние шесть часов в городе было зафиксировано более 200 прилетов.

"Центральная часть города пострадала больше всего. Центр горит", — заявил Старух.

В результате обстрела пострадали по меньшей мере три человека – мать с двумя маленькими детьми трех и шести лет. Их забрали в больницу в Запорожье, их состояние удовлетворительное.

"Враг пытается забрать жизнь и здоровье наших детей. Мы призываем женщин вместе с детьми эвакуироваться в безопасные места. Сейчас такая возможность есть", — заявил Старух.

Он также поблагодарил спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые, несмотря на обстрелы, выезжают на тушение пожаров. "Подразделения ГСЧС совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки", — рассказал Старух.

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Андрей Водяный

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