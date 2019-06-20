Центр Социальный мониторинг показал свой партийный рейтинг: опрос

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Если бы досрочные парламентские выборы проходили 7-10 июня, президентскую партию Слуга народа выбрала бы практически половина тех украинцев, которые определились с симпатиями и собираются голосовать. Об этом пишет по итогам опроса граждан Центр Социальный мониторинг.

Партию президента Владимира Зеленского готовы поддержать 49,8% таких респондентов.

Далее расположены следующие политические силы:

10,3% - Оппозиционная платформа/За життя (лидеры - Виктор Медведчук и Юрий Бойко);

9% - Батькивщина (Юлия Тимошенко);

8,7% - Европейская солидарность (Петр Порошенко);

5,9% - Голос (Святослав Вакарчук).

Пока не проходят в Раду такие партии (имеют рейтинг ниже 5%):

4% - Сила и честь (Игорь Смешко);

4% - Гражданская позиция (Анатолий Гриценко).

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Те же данные по регионам:

Среди политиков, которых опрошенные хотели бы видеть в составе новой Рады, первые места занимают Гриценко (43%), Вакарчук (38,1%) и Тимошенко (36%).



Опрос по методу личного интервью проведен 7-10 июня 2019 года среди 2001 украинца от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

Результаты общего опроса нескольких компаний с 30 апреля по 10 мая показали, что за Слугу народа проголосовали бы почти 40% украинцев из тех, кто собирается голосовать. Опрос группы Рейтинг с 29 мая по 3 июня показал выросший показатель партии - 48,2%. КМИС с 26 мая по 7 июня дает аналогичный показатель - 48,5%, а Соцмониторинг и УИС им. Яременко - 47,5%.