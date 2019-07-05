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05.07.2019, 14:50

ЦИК не успеет перепечатать бюллетени в случае пережеребьевки

ЦИК не успеет перепечатать бюллетени в случае пережеребьевки - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий

Бюллетени не успеют перепечатать к парламентским выборам, если Центральная избирательная комиссия будет проводить повторную жеребьевку партий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. 

В комиссии добавили, что обеспечение прав одного участника выборов не может приводить к нарушению избирательного процесса. 

Ранее суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий. Иск 3 июля подала Аграрная партия в связи с предоставлением номера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили без жеребьевки.

Первая жеребьевка по определению порядка партий в бюллетенях состоялась в ЦИК 26 июня.

Сегодня, 5 июля, в Слуге народа заявили, что если бюллетени перепечатают, это может сорвать выборы в Раду, которые пройдут 21 июля.

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Теги: выборы, центральная избирательная комиссия, цик
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