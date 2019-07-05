Разумков заявил об опасности срыва выборов

Дмитрий Разумков (скриншот)

Вчерашнее решение суда о пережеребьевке партий, чтобы определить их номера в бюллетене на выборах, может сорвать сами выборы. Такие опасения выразил в эфире программы Свобода слова на канале 1+1 глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

По его словам, придется перепечатывать заново около пяти миллионов бюллетеней (часть которых уже напечатана).

"На самом деле ситуация довольно опасная. Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов. 5 млн 200 тысяч (бюллетеней, - ред.). На перепечатку нужно иметь ресурс", - отметил политик, добавив, что в бюджете он не предусмотрен.

Политик выразил надежду, что "еще не пройдены все инстанции" и суд "примет взвешенное, сбалансированное и законное решение".

4 июня 2019 года Шестой апелляционный суд вынес решение организовать пережеребьевку номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля. Такой иск подала Аграрная партия из-за внесения в бюллетени в нарушение закона партии Руха нових сил - уже после жеребьевки.

Мнение Разумкова о том, что перепечатка может быть направлена на срыв выборов, разделяет и глава ЦИК Татьяна Слипачук. Подконтрольное ей ведомство обжалует решение суда.

"Схемы" вчера показали: Андрей Холодов, друг семьи Медведчука, идет в Раду от Слуги народа (см. видео).

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