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05.03.2019, 17:10

ЦИК отменил регистрацию Садового кандидатом в президенты

ЦИК отменил регистрацию Садового кандидатом в президенты - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия обязала Андрея Садового вернуть удостоверение кандидата в президенты

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Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта. Об этом Гражданская сеть Опора сообщает у себя в Facebook.

Решение было принято единогласно.

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Комиссия также обязала Андрея Садового вернуть удостоверение кандидата.

1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко. Гриценко поблагодарил Садового, отметив, что это было "психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение".

Вчера он подал заявление в Центральную избирательную комиссию об отзыве своей кандидатуры с выборов.

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Теги: выборы, андрей садовый, цик
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