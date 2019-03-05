ЦИК отменил регистрацию Садового кандидатом в президенты

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта. Об этом Гражданская сеть Опора сообщает у себя в Facebook.

Решение было принято единогласно.

Реклама

Комиссия также обязала Андрея Садового вернуть удостоверение кандидата.

1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко. Гриценко поблагодарил Садового, отметив, что это было "психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение".

Вчера он подал заявление в Центральную избирательную комиссию об отзыве своей кандидатуры с выборов.