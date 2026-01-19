ЦИК признала Кравца, вероятного владельца Telegram-канала "Джокер", избранным нардепом

Верховная Рада (Иллюстративное фото: пресс-служба парламента)

После назначения Дмитрия Наталухи главой Фонда госимущества народным депутатом может стать Роман Кравец, которого журналисты называют владельцем заблокированного Telegram-канала "Джокер". Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

В ЦИК поступило постановление Верховной Рады от 14 января, которым досрочно прекращены полномочия Наталухи, избранного на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии Слуга народа, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Кравца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список под №153, избранным народным депутатом на указанных выборах.

Кравцу 31 год. Он был фигурантом ряда журналистских расследований, связанных с Telegram-каналом "Джокер". В июне 2024 года hromadske со ссылкой на многочисленных собеседников сообщило, что именно Кравец является владельцем ресурса.

В ноябре 2024 года hromadske выпустило очередное расследование, в котором говорится, что "слуга" Кравец имеет связь с Офисом президента и неоднократно выезжал за границу во время полномасштабного вторжения.

По словам самого Кравца, сначала он выезжал за границу через систему "Шлях", вероятно как волонтер. Затем основанием для выезда из Украины стал "белый билет". Каждый раз, как он сам сообщил, он ездил покупать дроны.

СПРАВКА Telegram-канал "Джокер", созданный ориентировочно в 2019 году, стал известен благодаря публикациям компрометирующих материалов, политических атак, сливов переписок и персональных данных, из-за чего неоднократно подвергался критике со стороны медиа и правозащитников. В 2025 году канал был заблокирован администрацией Telegram за нарушение правил платформы, а сам Кравец заявлял, что ранее продал канал, хотя независимого подтверждения этому публично не предоставлено. В 2022 году Служба безопасности Украины в ответе на запрос нардепа Ирины Геращенко сообщала, что "Джокер" относится к перечню прокремлевских ресурсов, которые "используются неустановленными лицами для осуществления деструктивной информационной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины".

14 января 2026 года Верховная Рада назначила народного депутата, председателя комитета по вопросам экономического развития Наталуху новым главой Фонда государственного имущества. Должность была вакантной с сентября 2024 года.