ЦВК визнала Романа Кравця, ймовірного власника Telegram-каналу "Джокер", обраним нардепом

Верховна Рада (Ілюстративне фото: пресслужба парламенту)

Після призначення Дмитра Наталухи головою Фонду держмайна народним депутатом може стати Роман Кравець, якого журналісти називають власником заблокованого Telegram-каналу "Джокер". Про це повідомила Центральна виборча комісія.

До ЦВК надійшла постанова Верховної Ради від 14 січня, якою достроково припинено повноваження Наталухи, обраного на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку під №153, обраним народним депутатом на вказаних виборах.

Кравцю 31 рік. Він був фігурантом низки журналістських розслідувань, пов'язаних з Telegram-каналом "Джокер". У червні 2024 року hromadske із посиланням на численних співрозмовників повідомило, що саме Кравець є власником ресурсу.

У листопаді 2024 року hromadske випустило чергове розслідування, в якому йдеться, що "слуга" Кравець має зв'язок з Офісом президента та неодноразово виїжджав за кордон під час повномасштабного вторгнення.

За словами самого Кравця, спершу він виїздив за кордон через систему "Шлях", імовірно, як волонтер. Потім підставою для виїзду з України став "білий квиток". Щоразу, як він сам повідомив, він їздив купувати дрони.

ДОВІДКА Telegram-канал "Джокер", створений орієнтовно у 2019 році, став відомим завдяки публікаціям компрометувальних матеріалів, політичних атак, зливів листувань і персональних даних, через що неодноразово зазнавав критики з боку медіа та правозахисників. У 2025 році канал був заблокований адміністрацією Telegram за порушення правил платформи, а сам Кравець заявляв, що раніше продав канал, хоча незалежного підтвердження цьому публічно не надано. У 2022 році Служба безпеки України у відповіді на запит нардепки Ірини Геращенко повідомляла, що Джокер належить до переліку прокремлівських ресурсів, які "використовуються невстановленими особами для здійснення деструктивної інформаційної діяльності на шкоду державній безпеці України".

14 січня 2026 року Верховна Рада призначила народного депутата, голову комітету з питань економічного розвитку Наталуху новим головою Фонду державного майна. Посада була вакантна з вересня 2024 року.