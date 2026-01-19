ЦВК визнала Романа Кравця, ймовірного власника Telegram-каналу "Джокер", обраним нардепом
Після призначення Дмитра Наталухи головою Фонду держмайна народним депутатом може стати Роман Кравець, якого журналісти називають власником заблокованого Telegram-каналу "Джокер". Про це повідомила Центральна виборча комісія.
До ЦВК надійшла постанова Верховної Ради від 14 січня, якою достроково припинено повноваження Наталухи, обраного на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.
ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку під №153, обраним народним депутатом на вказаних виборах.
Кравцю 31 рік. Він був фігурантом низки журналістських розслідувань, пов'язаних з Telegram-каналом "Джокер". У червні 2024 року hromadske із посиланням на численних співрозмовників повідомило, що саме Кравець є власником ресурсу.
У листопаді 2024 року hromadske випустило чергове розслідування, в якому йдеться, що "слуга" Кравець має зв'язок з Офісом президента та неодноразово виїжджав за кордон під час повномасштабного вторгнення.
За словами самого Кравця, спершу він виїздив за кордон через систему "Шлях", імовірно, як волонтер. Потім підставою для виїзду з України став "білий квиток". Щоразу, як він сам повідомив, він їздив купувати дрони.
Telegram-канал "Джокер", створений орієнтовно у 2019 році, став відомим завдяки публікаціям компрометувальних матеріалів, політичних атак, зливів листувань і персональних даних, через що неодноразово зазнавав критики з боку медіа та правозахисників. У 2025 році канал був заблокований адміністрацією Telegram за порушення правил платформи, а сам Кравець заявляв, що раніше продав канал, хоча незалежного підтвердження цьому публічно не надано.
У 2022 році Служба безпеки України у відповіді на запит нардепки Ірини Геращенко повідомляла, що Джокер належить до переліку прокремлівських ресурсів, які "використовуються невстановленими особами для здійснення деструктивної інформаційної діяльності на шкоду державній безпеці України".
- 14 січня 2026 року Верховна Рада призначила народного депутата, голову комітету з питань економічного розвитку Наталуху новим головою Фонду державного майна. Посада була вакантна з вересня 2024 року.
