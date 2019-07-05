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05.07.2019, 11:25

ЦИК разрешила Лещенко называться "слугой народа"

ЦИК разрешила Лещенко называться "слугой народа" - Фото
Сергей Лещенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центризбирком отклонил жалобу кандидата от Слуги народа на предвыборную агитацию Сергея Лещенко

Кандидат в депутаты по округу в Подольском районе Киева и действующий депутат Сергей Лещенко одержал в Центризбиркоме победу над конкуренткой Анной Бондарь, которая баллотируется от президенской партии Слуга народа. Бондарь протестовала против размещения на бордах Лещенко лозунга "Настоящий слуга народа", пишет Цензор.

На заседании вчера, 4 июля, ЦИК отклонил жалобу Бондарь. Эту новость Лещенко разместил в Facebook.

В своем объяснении Лещенко настаивал: "Жалоба Бондарь А.В. является необоснованной, содержит заведомо недостоверные сведения, противоречит нормам действующего законодательства, не соответствует требованиям закона по содержанию и форме жалобы, а также является проявлением злоупотреблений со стороны госпожи Бондарь своим правом подачи жалобы". Употребление словосочетания "Настоящий слуга народа", основано на том, что он является народным депутатом Украины, а "каждый народный депутат Украины обязан служить народу", заявил он.

22 мая Лещенко, а также Мустафа Найем, Светлана Залищук и Аркадий Корнацкий вышли из фракции БПП (теперь - Европейская солидарность). 

29 мая Лещенко заявил, что хотел бы быть в партии Слуга народа, однако осознает собственную "токсичность" из-за заявления адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о "врагах в окружении Зеленского", в числе которые было названо его имя. Он добавил, что намерен баллотироваться на досрочные выборы в Верховную Раду в качестве кандидата от Слуги народа.

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Теги: верховная рада, Слуга народа, выборы, сергей лещенко, борд, Анна Бондарь
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