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ЦИК возместил партиям расходы на избирательную кампанию

ЦИК возместил партиям расходы на избирательную кампанию - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.10.2019, 14:30

Прошедшие в Верховную Раду политические партии получили возмещение за расходы, связанные с избирательной кампанией

Центральная избирательная комиссия возместила предвыборные расходы партиям, которые преодолели 5% барьер на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-центр ЦИК в Facebook

В пресс-службе отметили, что были возмещены расходы партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации на выборах, на общую сумму 467 327 638,83 гривень. 

Суммы выплат из госбюджета составят:

- Слуга народа - 114 640 272,82 грн;

- Голос- 105 669 560,00 грн;

- Европейская солидарность - 99 494 126,81 грн;

- ВО Батькивщина - 87 214 297,80 грн;

- Оппозиционная платформа - За життя - 60 309 381,40 гривень.

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цик финансирование партий
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