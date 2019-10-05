ЦИК возместил партиям расходы на избирательную кампанию

Центральная избирательная комиссия возместила предвыборные расходы партиям, которые преодолели 5% барьер на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-центр ЦИК в Facebook.
В пресс-службе отметили, что были возмещены расходы партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации на выборах, на общую сумму 467 327 638,83 гривень.
Суммы выплат из госбюджета составят:
- Слуга народа - 114 640 272,82 грн;
- Голос- 105 669 560,00 грн;
- Европейская солидарность - 99 494 126,81 грн;
- ВО Батькивщина - 87 214 297,80 грн;
- Оппозиционная платформа - За життя - 60 309 381,40 гривень.