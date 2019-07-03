Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.07.2019, 14:34

ЦИК все еще может отменить регистрацию Шария и Клюева - судья

ЦИК все еще может отменить регистрацию Шария и Клюева - судья - Фото
Михаил Смокович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Кассационного админсуда отметил, что на этапе агитации ЦИК все еще может продолжать проверять кандидатов

У Центральной избирательной комиссии до дня голосования остаются полномочия отменить регистрацию кандидата в депутаты, если ЦИК найдет доказательства того, что он в течение последних пяти лет не проживал в Украине. Об этом заявил на брифинге глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович.

По его словам, после того, как было вынесено решение Верховного суда о необходимости повторного рассмотрения в ЦИК заявлений Анатолия Шария и Андрея Клюева, комиссия могла отказать им в регистрации, если бы нашла доказательства, предоставленные госорганами, о том, что эти люди не проживали в Украине.

При этом, напомнил Смокович, у ЦИК вплоть до дня голосования остаются полномочия отменить регистрацию кандидатов.

"И даже если ЦИК найдет такие данные, что эти лица не проживали на территории Украины, за пять дней до голосования, то есть такой институт избирательного законодательства, как отмена регистрации", - сказал Смокович.

Он отметил, что на этапе агитации ЦИК может продолжать проверять кандидатов.

"И если она из тех более 4 тысяч кандидатов, которые зарегистрированы, найдет, что 100 из них не проживали в течение пяти лет на территории Украины, то есть институт отмены регистрации", - утверждает Смокович.

2 июля ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в нардепы на досрочные выборы 21 июля, сославшись на решение Верховного суда. В суде ответили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария, но признали, что сочли доказательства ЦИК того, что он не проживал на территории Украины, недостаточными.

Читайте также: В ГПУ отреагировали на регистрацию Клюева, Шария и Кузьмина

Отправить:
Распечатать:
Теги: Андрей Клюев, верховный суд, цик, Анатолий Шарий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 