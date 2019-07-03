ЦИК все еще может отменить регистрацию Шария и Клюева - судья

Михаил Смокович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У Центральной избирательной комиссии до дня голосования остаются полномочия отменить регистрацию кандидата в депутаты, если ЦИК найдет доказательства того, что он в течение последних пяти лет не проживал в Украине. Об этом заявил на брифинге глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович.

По его словам, после того, как было вынесено решение Верховного суда о необходимости повторного рассмотрения в ЦИК заявлений Анатолия Шария и Андрея Клюева, комиссия могла отказать им в регистрации, если бы нашла доказательства, предоставленные госорганами, о том, что эти люди не проживали в Украине.

При этом, напомнил Смокович, у ЦИК вплоть до дня голосования остаются полномочия отменить регистрацию кандидатов.

"И даже если ЦИК найдет такие данные, что эти лица не проживали на территории Украины, за пять дней до голосования, то есть такой институт избирательного законодательства, как отмена регистрации", - сказал Смокович.

Он отметил, что на этапе агитации ЦИК может продолжать проверять кандидатов.

"И если она из тех более 4 тысяч кандидатов, которые зарегистрированы, найдет, что 100 из них не проживали в течение пяти лет на территории Украины, то есть институт отмены регистрации", - утверждает Смокович.

2 июля ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в нардепы на досрочные выборы 21 июля, сославшись на решение Верховного суда. В суде ответили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария, но признали, что сочли доказательства ЦИК того, что он не проживал на территории Украины, недостаточными.

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