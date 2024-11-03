ЦПД: Google на картах "засветил" размещение украинских военных систем

Андрей Коваленко отметил, что оккупанты уже активно распространяют эти снимки

Google (Иллюстративное фото: Hayoung Jeon/EPA)

Google выложил на картах обновленные снимки, раскрыв размещение военных систем сил обороны Украины. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

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"Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых палит размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но ведь у них выходные. Не до этого", – написал Коваленко.

Он добавил, что россияне уже активно распространяют эти снимки.

Впоследствии глава ЦПД написал, что после публичной реакции представители Google связались с Украиной. В компании утверждают, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения украинских военных систем.

"В дальнейшем также проговорим, как решать какие-либо проблемы оперативно", — резюмировал Коваленко.