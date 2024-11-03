ЦПД: Google на картах "засветил" размещение украинских военных систем
Google выложил на картах обновленные снимки, раскрыв размещение военных систем сил обороны Украины. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых палит размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но ведь у них выходные. Не до этого", – написал Коваленко.
Он добавил, что россияне уже активно распространяют эти снимки.
Впоследствии глава ЦПД написал, что после публичной реакции представители Google связались с Украиной. В компании утверждают, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения украинских военных систем.
"В дальнейшем также проговорим, как решать какие-либо проблемы оперативно", — резюмировал Коваленко.
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