ЦПД: Google на картах "засвітив" розміщення українських військових систем
Google виклав на картах оновлені знімки, розкривши розміщення військових систем Сил оборони України. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.
"Уявіть ситуацію. Google викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати). Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж у них вихідні. Не до цього", – написав Коваленко.
Він додав, що росіяни вже активно розповсюджують ці знімки.
Згодом очільник ЦПД написав, що після публічної реакції представники Google зв‘язалися з Україною. У компанії стверджують, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення українських військових систем.
"Надалі також проговоримо, як розв'язувати будь-які проблеми оперативно", – резюмував Коваленко.
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