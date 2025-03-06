ЦПД опроверг, что с сайта Белого дома удалили страницу с соглашением между Украиной и США

Материалы о деятельности предыдущего президента не удаляются, а архивируются, отметили в центре

Иллюстративное фото: Michael Reynolds/EPA

Информация о якобы удалении с сайта Белого дома страницы о десятилетнем двустороннем договоре по безопасности с Украиной не соответствует действительности. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

В ЦПД отметили, что сайт Белого дома регулярно обновляется с приходом каждой новой администрации и материалы о деятельности предыдущего президента не удаляются, а архивируются. Это стандартная практика по сохранению официальной информации и обеспечению непрерывности правительственной коммуникации.

Документы о деятельности каждого президента США и его администрации – официальные заявления, пресс-релизы и другие документы – хранятся на отдельном архивном сайте.

Итак, информация не исчезает, а перемещается в архивы, что позволяет каждой новой администрации Белого дома сосредотачиваться на собственной деятельности и актуальных вопросах. Соглашение между Украиной и США доступно по ссылке.

Ранее в украинском инфопространстве начала распространяться информация об удалении с сайта Белого дома страницы с соглашением, которое летом 2024 года подписали украинский лидер Владимир Зеленский и 46-й президент США Джо Байден.

13 июня 2024 года Зеленский и Байден заключили двустороннее соглашение о безопасности.

В тот же день WP писала, что поскольку соглашение о безопасности между Украиной и США не будет ратифицировано Конгрессом, любой следующий американский президент сможет отменить его.