ЦПД заперечив, що з сайту Білого дому видалили сторінку із безпековою угодою між Україною та США

Матеріали про діяльність попереднього президента не видаляються, а архівуються, наголосили в центрі

Ілюстративне фото: Michael Reynolds/EPA

Інформація про начебто видалення із сайту Білого дому сторінки про десятирічну двосторонню безпекову угоду з Україною не відповідає дійсності. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У ЦПД зазначили, що сайт Білого дому регулярно оновлюється з приходом кожної нової адміністрації, і матеріали про діяльність попереднього президента не видаляються, а архівуються. Це стандартна практика для збереження офіційної інформації та забезпечення безперервності урядової комунікації.

Документи про діяльність кожного президента США та його адміністрації – офіційні заяви, пресрелізи й інші документи, – зберігаються на окремому архівному сайті.

Тож інформація не зникає, а переміщується в архіви, що дозволяє кожній новій адміністрації Білого дому зосереджуватися на власній діяльності й актуальних питаннях. Угода між Україною та США доступна за посиланням.

Раніше в українському інфопросторі почала розповсюджуватися інформація про видалення із сайту Білого дому сторінки з угодою, яку влітку 2024 року підписали український лідер Володимир Зеленський і 46-й президент США Джо Байден.

13 червня 2024 року Зеленський і Байден уклали двосторонню безпекову угоду.

Того самого дня WP писала, що оскільки безпекова угода між Україною та США не буде ратифікована Конгресом, то будь-який наступний американський президент зможе скасувати її.