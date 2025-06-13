ЦПД: Россияне приписывают украинским военным фейковые уголовные преступления

ВСУ (Фото: Depositphotos)

Российские пропагандисты подделывают заголовки криминальных новостей, добавляя фразу "военнослужащий Вооруженных Сил Украины" и приписывая вымышленные преступления украинским защитникам, сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что один из пропагандистских Telegram-каналов распространил фейковую новость о якобы избиении военнослужащим полицейского, который остановил его автомобиль для проверки документов.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в действительности речь шла о 47-летнем мужчине, который не имеет никакого отношения к ВСУ.

Также российские пропагандисты распространяли новость о якобы нападении военных в Харькове на пенсионерку с кражей ювелирного изделия.

На самом же деле полиция Харьковской области сообщила, что оперативно задержаны двое рецидивистов за разбойное нападение на 65-летнюю харьковчанку в Холодногорском районе. Как и в первом случае, военные в инциденте не фигурируют.

"Распространение таких фейков является элементом информационной операции России, направленной на дискредитацию военнослужащих в глазах украинцев. Таким образом враг пытается посеять раскол в обществе по линии "гражданские – военные", – отмечает ЦПД.

26 мая сообщалось, что Россия распространяет фейк о размещении оружия ВСУ в жилых домах и запрещении эвакуации мирного населения.

9 июня ЦПД предупредил о подготовке Россией масштабной информационной кампании против Украины и Запада, содержащей обвинения ВСУ в "зверствах" и "терактах" на территории России.