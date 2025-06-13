ЦПД: Росіяни приписують українським військовим фейкові кримінальні злочини
Російські пропагандисти підроблюють заголовки кримінальних новин, додаючи фразу "військовослужбовець Збройних Сил України" та приписуючи вигадані злочини українським захисникам, повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що один із пропагандистських Telegram-каналів поширив фейкову новину про нібито побиття військовослужбовцем поліцейського, який зупинив його авто для перевірки документів.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, насправді йшлося про 47-річного чоловіка, який не має жодного стосунку до ЗСУ.
Також російські пропагандисти поширювали новину про нібито напад військових у Харкові на пенсіонерку з крадіжкою ювелірного виробу.
Насправді ж поліція Харківської області повідомила, що оперативно затримано двох рецидивістів за розбійний напад на 65-річну харків’янку в Холодногірському районі. Як і в першому випадку, військові в інциденті не фігурують.
"Поширення таких фейків є елементом інформаційної операції Росії, спрямованої на дискредитацію військовослужбовців в очах українців. Таким чином ворог намагається посіяти розкол у суспільстві за лінією "цивільні – військові", – зазначає ЦПД.
- 26 травня повідомлялося, що Росія поширює фейк про розміщення зброї ЗСУ в житлових будинках і заборону евакуації мирного населення.
- 9 червня ЦПД попередив про підготовку Росією масштабної інформаційної кампанії проти України та Заходу, що міститиме звинувачення ЗСУ у "звірствах" і "терактах" на території Росії.