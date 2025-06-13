ЦПД: Росіяни приписують українським військовим фейкові кримінальні злочини

Поширення таких фейків є елементом інформаційної операції Росії для дискредитації ЗСУ

ЗСУ (Фото: Depositphotos)

Російські пропагандисти підроблюють заголовки кримінальних новин, додаючи фразу "військовослужбовець Збройних Сил України" та приписуючи вигадані злочини українським захисникам, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що один із пропагандистських Telegram-каналів поширив фейкову новину про нібито побиття військовослужбовцем поліцейського, який зупинив його авто для перевірки документів.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, насправді йшлося про 47-річного чоловіка, який не має жодного стосунку до ЗСУ.

Також російські пропагандисти поширювали новину про нібито напад військових у Харкові на пенсіонерку з крадіжкою ювелірного виробу.

Насправді ж поліція Харківської області повідомила, що оперативно затримано двох рецидивістів за розбійний напад на 65-річну харків’янку в Холодногірському районі. Як і в першому випадку, військові в інциденті не фігурують.

"Поширення таких фейків є елементом інформаційної операції Росії, спрямованої на дискредитацію військовослужбовців в очах українців. Таким чином ворог намагається посіяти розкол у суспільстві за лінією "цивільні – військові", – зазначає ЦПД.

26 травня повідомлялося, що Росія поширює фейк про розміщення зброї ЗСУ в житлових будинках і заборону евакуації мирного населення.

9 червня ЦПД попередив про підготовку Росією масштабної інформаційної кампанії проти України та Заходу, що міститиме звинувачення ЗСУ у "звірствах" і "терактах" на території Росії.