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Тупицкий до сих пор числится судьей КСУ и получает там зарплату: что происходит

28.04.2021, 20:43
Тупицкий до сих пор числится судьей КСУ и получает там зарплату: что происходит - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

И.о. главы Конституционного суда Сергей Головатый направил два распоряжения в аппарат суда об увольнении с должностей судей бывшего главы Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина, которые продолжают получать зарплату в КСУ. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил Тупицкий.

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По его словам, вчера к Головатому обратилось Госбюро расследований с вопросом, почему Тупицкий и Касминин до сих пор работают.

Тупицкий сказал, что ГБР " своим письмом принуждает Головатого совершить противозаконные действия касательно отстранения меня и Касминина от должностей судей, ссылаясь на указ президента об отмене указа Януковича (о назначении Тупицкого и Касминина на должности судей КСУ, – ред.)".

Головатый в своем ответе ГБР отмечает, что никакие документы о прекращении трудовых отношений с Тупицким и Касмининым судом не издавались, им продолжают выплачивать зарплату, включая премии, и что нет никаких документов, которые свидетельствовали бы о выполнении судом указа президента Владимира Зеленского.

После этого, по словам Тупицкого, Головатый издает два распоряжения, которыми "принуждает аппарат суда совершить незаконные действия касательно дальнейших якобы оснований для нашего увольнения".

Тупицкий в очередной раз отметил, что должностное лицо не может уволить судей КСУ. Согласно закону и Конституции, говорит он, это может сделать только состав КСУ в определенном законом порядке.

По словам Тупицкого, его охрану уже сократили.

Головатый в телефонном разговоре с корреспондентом LIGA.net отказался комментировать эту ситуацию.

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский Сергей Головатый ксу гбр Александр Тупицкий александр касминин
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