Тупицкий до сих пор числится судьей КСУ и получает там зарплату: что происходит

И.о. главы Конституционного суда Сергей Головатый направил два распоряжения в аппарат суда об увольнении с должностей судей бывшего главы Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина, которые продолжают получать зарплату в КСУ. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил Тупицкий.

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По его словам, вчера к Головатому обратилось Госбюро расследований с вопросом, почему Тупицкий и Касминин до сих пор работают.

Тупицкий сказал, что ГБР " своим письмом принуждает Головатого совершить противозаконные действия касательно отстранения меня и Касминина от должностей судей, ссылаясь на указ президента об отмене указа Януковича (о назначении Тупицкого и Касминина на должности судей КСУ, – ред.)".

Головатый в своем ответе ГБР отмечает, что никакие документы о прекращении трудовых отношений с Тупицким и Касмининым судом не издавались, им продолжают выплачивать зарплату, включая премии, и что нет никаких документов, которые свидетельствовали бы о выполнении судом указа президента Владимира Зеленского.

После этого, по словам Тупицкого, Головатый издает два распоряжения, которыми "принуждает аппарат суда совершить незаконные действия касательно дальнейших якобы оснований для нашего увольнения".

Тупицкий в очередной раз отметил, что должностное лицо не может уволить судей КСУ. Согласно закону и Конституции, говорит он, это может сделать только состав КСУ в определенном законом порядке.

По словам Тупицкого, его охрану уже сократили.

Головатый в телефонном разговоре с корреспондентом LIGA.net отказался комментировать эту ситуацию.

28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (Подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца. 26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

27 марта президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

12 апреля заседание КСУ, на котором должны были рассмотреть увольнение Тупицкого с должности судьи, не состоялось из-за неявки судей.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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