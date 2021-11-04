Турбулентность в отношениях с Советом Европы закончилась. Мы перевернули страницу – Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина и Совет Европы могут дальше развивать отношения после "нескольких лет турбулентности". Об этом он сказал во время брифинга с генсеком СЕ Марией Пейчинович-Бурич.
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Кулеба рассказал, что договорился о начале совместной работы по подготовке плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы.
Он напомнил о последних нескольких "годах турбулентности в отношениях" с СЕ, которые были вызваны возвращением делегации РФ в ПАСЕ, несмотря на то, что российская агрессия против Украины не закончена.
"Мы смогли перевернуть эту страницу, в том числе и благодаря принципиальной позиции генерального секретаря", – заявил Кулеба.
В чем заключалась эта позиция и как она соотносится с решениями по россиянам в ПАСЕ, министр не уточнил.
Также глава МИД добавил, что теперь Украина может "на полной скорости наверстывать утраченное" и развивать отношения с СЕ.
- В апреле 2014 года после попытки оккупации Россией Крыма делегацию РФ в ПАСЕ лишали права голоса. В ответ Россия отказалась участвовать в сессиях и перестала платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы. В январе 2020 года российской делегации вернули полномочия в полном объеме.
- В октябре 2019-го СЕ пригласил пропагандистку RT выступит с речью о "восстановлении доверия к новостям".
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