Турне Зеленского продолжается: из Праги отправился в Словакию – видео
07.07.2023, 14:06
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)
обновлено
Президент Владимир Зеленский после визита в Болгарию и Чехию отправляется в Словакию. Об этом он сообщил в своем Telegram.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он анонсировал важные встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, главой Национального совета Борисом Колларом.
"Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", – сообщил Зеленский.
ОБНОВЛЕНО В 14:17. Зеленский уже в Словакии, началась официальная церемония встречи:
- В Болгарии Зеленский и премьер Денков подписали совместную декларацию: Болгария стала 22-м государством, поддержавшим членство Украины в НАТО. Также продолжались разговоры об оружии.
- В Чехии премьер Фиала объявил, что Прага дает ВСУ штурмовые вертолеты и авиасимуляторы для обучения летчиков F-16 в Украине.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии