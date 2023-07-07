Турне Зеленского продолжается: из Праги отправился в Словакию – видео

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Президент Владимир Зеленский после визита в Болгарию и Чехию отправляется в Словакию. Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Он анонсировал важные встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, главой Национального совета Борисом Колларом.

"Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", – сообщил Зеленский.

ОБНОВЛЕНО В 14:17. Зеленский уже в Словакии, началась официальная церемония встречи:

В Болгарии Зеленский и премьер Денков подписали совместную декларацию: Болгария стала 22-м государством, поддержавшим членство Украины в НАТО. Также продолжались разговоры об оружии.

В Чехии премьер Фиала объявил, что Прага дает ВСУ штурмовые вертолеты и авиасимуляторы для обучения летчиков F-16 в Украине.

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