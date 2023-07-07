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Турне Зеленского продолжается: из Праги отправился в Словакию – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 14:06
Турне Зеленского продолжается: из Праги отправился в Словакию – видео - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)
обновлено

Президент Владимир Зеленский после визита в Болгарию и Чехию отправляется в Словакию. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Он анонсировал важные встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, главой Национального совета Борисом Колларом.

"Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", – сообщил Зеленский.

ОБНОВЛЕНО В 14:17. Зеленский уже в Словакии, началась официальная церемония встречи:

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийсловакиятурне
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