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Турне Зеленського триває: з Праги вирушив до Словаччини – відео

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 14:06
Турне Зеленського триває: з Праги вирушив до Словаччини – відео - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)
оновлено

Президент Володимир Зеленський після візиту до Болгарії і Чехії вирушає до Словаччини. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Він анонсував важливі зустрічі в Братиславі з президенткою Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної ради Борисом Колларом.

"Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та формулу миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку", – повідомив Зеленський.

ОНОВЛЕНО О 14:17. Зеленський вже у Словаччині, почалася офіційна церемонія зустрічі:

Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийСловаччинатурне
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