Турне Зеленського триває: з Праги вирушив до Словаччини – відео

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Президент Володимир Зеленський після візиту до Болгарії і Чехії вирушає до Словаччини. Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Він анонсував важливі зустрічі в Братиславі з президенткою Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної ради Борисом Колларом.

"Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та формулу миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку", – повідомив Зеленський.

ОНОВЛЕНО О 14:17. Зеленський вже у Словаччині, почалася офіційна церемонія зустрічі:

У Болгарії Зеленський та прем'єр Денков підписали спільну декларацію: Болгарія стала 22-ю державою, яка підтримала членство України в НАТО. Також тривали розмови про зброю.

У Чехії прем'єр Фіала оголосив, що Прага дає ЗСУ штурмові вертольоти та авіасимулятор для навчання льотчиків F-16 в Україні.

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