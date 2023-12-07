Турция и Греция подписали декларацию о дружбе и добрососедстве: детали

Кириакос Мицотакис и Реджеп Эрдоган (Фото: EPA, YANNIS KOLESIDIS)

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали в Афинах совместную декларацию о дружбе и добрососедстве. Об этом сообщило греческое издание Kantimerini.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным издания, в документе стороны подчеркнули важность сотрудничества для регионального процветания, необходимость продолжения работы на благо обоих народов и стремление укрепить двусторонние связи через прямые консультации.

Страны договорились развивать дружеские отношения, взаимное уважение и мирное сосуществование, решая любые разногласия мирными средствами и в соответствии с международным правом и Уставом ООН, отметили в издании.

Согласно документу, Турция и Греция также обязались воздерживаться от действий, которые могут нарушить мир и стабильность в регионе.

Эта декларация не является международным соглашением, обязательным для стран в соответствии с международным правом, подчеркнуло издание. Ни одно положение этой декларации не создает юридических прав или обязательств для стран.

Читайте также: США ведут переговоры с Грецией о покупке снарядов для Украины – Ekathimerini

Также по данным издания, Эрдоган после встречи с Мицотакисом заявил, что между странами "нет никакого вопроса, который был бы не решен".

"Мы сосредоточимся на общей картине и не будем подобны тем, кто переплывает море и тонет в реке", – подчеркнул президент Турции.

В издании отметили, что они хотели бы увеличить объем двусторонней торговли до $10 млрд, а Эрдоган заявил, что обе страны могли бы извлечь пользу из ежегодных встреч на высшем уровне.

"География и история диктуют, что мы живем по соседству. Но я чувствую историческую ответственность за то, чтобы использовать эту возможность для сближения двух государств, равно как и наши границы", – сказал Мицотакис.

СПРАВКА. Греция и Турция десятилетиями враждовали из-за вопроса о том, где начинаются и заканчиваются их континентальные шельфы, энергетические ресурсы, пролеты над Эгейским морем и этнически разделенный Кипр. В 1990-х годах страны оказались на грани войны, а в последние годы спорят из-за энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья, вопросов обороны, миграции и приобретения истребителей, что прервало переговоры о сотрудничестве.