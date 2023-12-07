Туреччина і Греція підписали декларацію про дружбу та добросусідство: деталі

Кіріакос Міцотакіс та Реджеп Ердоган (Фото: EPA, YANNIS KOLESIDIS)

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Туреччини Реджеп Ердоган підписали в Афінах спільну декларацію про дружбу і добросусідство. Про це повідомило грецьке видання Kantimerini.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними видання, у документі сторони підкреслили важливість співпраці для регіонального процвітання, необхідність продовження роботи на благо обох народів та прагнення зміцнити двосторонні зв'язки через прямі консультації.

Країни домовилися розвивати дружні відносини, взаємну повагу та мирне співіснування, вирішуючи будь-які розбіжності мирними засобами та згідно з міжнародним правом та зі Статутом ООН, зазначили у виданні.

Згідно з документом, Туреччина та Греція також зобов'язалися утримуватися від дій, які можуть порушити мир та стабільність у регіоні.

Ця декларація не є міжнародною угодою, обов'язковою для країн відповідно до міжнародного права, наголосило видання. Жодне положення цієї декларації не створює юридичні права або зобов'язання для країн.

Читайте також: США ведуть переговори з Грецією про купівлю снарядів для України – Ekathimerini

Також за даними видання, Ердоган після зустрічі з Міцотакісом заявив, що між країнами "немає жодного питання, яке було б не розв'язаним".

"Ми зосередимося на загальній картині й не будемо подібні до тих, хто перепливає море і тоне в річці", – наголосив президент Туреччини.

У виданні зауважили, що вони хотіли б збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до $10 млрд, а Ердоган заявив, що обидві країни могли б отримати користь від щорічних зустрічей на вищому рівні.

"Географія та історія диктують, що ми живемо по сусідству. Але я відчуваю історичну відповідальність за те, щоб використати цю можливість для зближення двох держав, так само як і наші кордони", – сказав Міцотакіс.

ДОВІДКА. Греція і Туреччина десятиліттями ворогували через питання про те, де починаються і закінчуються їхні континентальні шельфи, енергетичні ресурси, прольоти над Егейським морем і етнічно розділений Кіпр. У 1990-х роках країни опинилися на межі війни, а в останні роки сперечаються через енергетичні ресурси Східного Середземномор'я, питань оборони, міграції та придбання винищувачів, що перервало переговори про співпрацю.