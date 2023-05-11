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Турция многое делает для выведения ВСУ на стандарты НАТО, но непублично — Atlantic Council

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 16:22
Турция многое делает для выведения ВСУ на стандарты НАТО, но непублично — Atlantic Council - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Турция многое делает для выведения Вооруженных Сил Украины на стандарты НАТО, но непублично, чтобы не раздражать Россию. Об этом сообщила старший научный сотрудник Atlantic Council в Турции Евгения Габер в комментарии LIGA.net.

По ее словам, Турция не будет открыто поддерживать Украину, как это делает, например, Польша. 

"У Турции ключевая позиция – это балансировка между Украиной и Россией. При том что Турция не будет, очевидно, блокировать членство Украины в НАТО. И Турция многое делает для вывода украинской армии на стандарты НАТО и все, что с этим связано", — сказала Габер.

Она отметила, что публично Анкара никогда не будет говорить, что Россию необходимо сдерживать, а Украину принять в НАТО. 

"Но в случае голосования по каким-то проектам, за какие-то решения, внутренние, многосторонние процессы, процедуры, мы будем иметь поддержку Турции. Эта поддержка будет тихой, непубличной и практической, чтобы не раздражать Россию, но при этом поддерживать Украину", — резюмировала аналитик.

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Дмитрий Гриниченко, Марк Сировой
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