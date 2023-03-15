Турция о проходе кораблей США в Черное море, чтобы забрать БПЛА: Скажем в ближайшее время

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что решение по возможному пропуску кораблей США в Черном море, чтобы забрать обломки сбитого РФ БПЛА будет принято в ближайшее время. Заявление главы ведомства цитирует турецкое агентство Anadolu.

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По его словам, Анкара внимательно отслеживает инцидент с падением американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.

"Имеют место различные контакты, в том числе между структурами в самой Турции. Стремимся найти с партнерами из США разумное и логичное решение. Выступаем за мирный выход из ситуации", — сказал Акар.

Он отметил, что министерство иностранных дел и Минобороны Турции продолжат работу, а последующие шаги прояснятся в ближайшее время — так он ответил на вопрос, пропустит ли страна американские корабли в Черное море, чтобы обнаружить и доставить обломки БПЛА.

14 марта, российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США будут продолжать летать над Черным морем.

В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом, и что он якобы упал сам. В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон.

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Дмитро Гриниченко

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