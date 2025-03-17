Туск о поджогах в Литве и Польше: Причастность России доказана, полезно перед переговорами

Россия завербовала двух украинцев, один из которых под стражей, дело другого направили в суд

Дональд Туск (Фото: ЕРА/ Rafal Guz)

За поджогами в Литве и Польше 9 мая 2024 года стоят российские спецслужбы, и расследование это подтвердило. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск и подчеркнул, что это следует знать перед переговорами с Россией.

"Уважаемые союзники, расследование прокуратуры Литвы подтвердило наши подозрения, что ответственность за поджог торговых центров в Вильнюсе и Варшаве несут российские спецслужбы. Полезно знать перед переговорами. Такова уж природа этого состояния", – написал он.

Генеральная прокуратура Литвы направила в суд уголовное дело с обвинительным заключением по поджигателю торгового центра IKEA в Вильнюсе, сообщает LRT. Им оказался гражданин Украины, который в тот момент был несовершеннолетним, он прибыл в Литву из Польши.

Подозреваемому предъявлены обвинения по трем статьям – совершение террористического акта, подготовка в террористических целях и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Также у него был сообщник, совершивший аналогичный поджог в Польше – в торговом центре Варшавы на улице Маривильской. Он находится под стражей.

"Очевидно, что выявленные нами личности и преступники, по-видимому, также связаны с преступными действиями, совершенными в Польше... Организаторами этих действий является Россия, это связано с военной разведкой, силовыми структурами", – подчеркнул главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбелис.

Отмечается, что за совершение преступных действий подозреваемым обещали около 10 000 евро и автомобиль BMW.