Туск про підпали у Литві та Польщі: Причетність Росії доведена, корисно перед перемовинами

Зазначається, що Росія завербувала двох українців, один з яких під вартою, справу іншого скерували до суду

Доналд Туск (Фото: ЕРА/ Rafal Guz)

За підпалами у Литві та Польщі 9 травня 2024 року стоять російські спецслужби, і розслідування це підтвердило. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і підкреслив, що це варто знати перед перемовинами з Росією.

"Шановні союзники, розслідування прокуратури Литви підтвердило наші підозри, що відповідальність за підпал торгових центрів у Вільнюсі та Варшаві несуть російські спецслужби. Корисно знати перед переговорами. Така вже природа цього стану", – написав він.

Генеральна прокуратура Литви скерувала до суду кримінальну справу з обвинувальним висновком щодо підпалювача торгового центру IKEA у Вільнюсі, повідомляє LRT. Їм виявився громадянин України, який на той момент був неповнолітнім, він прибув до Литви з Польщі.

Підозрюваному пред'явлені звинувачення за трьома статтями – вчинення терористичного акту, підготовка з терористичною метою та незаконне зберігання вибухових речовин.

Також у нього був спільник, який вчинив аналогічний підпал у Польщі – у торговому центрі Варшави на вулиці Маривільській. Він наразі перебуває під вартою.

"Очевидно, що виявлені нами особи та злочинці, мабуть, також пов'язані зі злочинними діяннями, скоєними в Польщі... Організаторами цих дій є Росія, це пов'язано з військовою розвідкою, із силовими структурами", – підкреслив головний прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури Артурас Урбеліс.

Зазначається, що за скоєння злочинних діянь підозрюваним обіцяли близько 10 000 євро та автомобіль BMW.