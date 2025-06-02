Туск обратится к Сейму по поводу вотума доверия правительству

Премьер-министр Польши заявил, что готов сотрудничать с новым президентом "где это возможно"

Дональд Туск (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил со специальной речью после оглашения результатов президентских выборов, в которых победил оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий. Чтобы подтвердить единство парламентской коалиции, он намерен обратиться к Сейму по поводу вотума доверия правительству. Об этом сообщает RMF FM.

Во время своего выступления Туск поздравил Навроцкого с победой.

"Как бы мы ни оценивали кандидата-победителя, мы должны признать его победу и поздравить его избирателей. Что я этим и делаю", – сказал Туск.

Он отметил, что готов сотрудничать с новым президентом.

"В соответствии с конституцией и собственной совестью мы будем сотрудничать с новым президентом, где это необходимо и возможно", – заявил он.

Премьер-министр объявил, что в скором времени обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия правительству, что станет "испытанием единства коалиции" после выборов.

"Я хочу, чтобы все видели, включая наших противников, как дома, так и за рубежом, что мы готовы к этой ситуации, что мы понимаем всю серьезность момента, но что мы не намерены делать ни одного шага назад", – сказал он.

Согласно конституции Польши, премьер-министр может обратиться к Сейму с просьбой выразить вотум доверия Совету Министров в любое время в течение срока своих полномочий. Вотум доверия выражается большинством голосов в присутствии не менее половины установленного законом количества депутатов парламента.

Если Сейм не поддержит представление о выражении вотума доверия, премьер-министр обязан подать президенту заявление об отставке.