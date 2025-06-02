Туск звернеться до Сейму щодо вотуму довіри уряду

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що готовий співпрацювати з новим президентом "де це можливо"

Дональд Туск (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив зі спеціальною промовою після оголошення результатів президентських виборів, в яких переміг опозиційний кандидат Кароль Навроцький. Щоб підтвердити єдність парламентської коаліції, він має намір звернутися до Сейму щодо вотуму довіри уряду. Про це повідомляє RMF FM.

Під час свого виступу Туск привітав Навроцького з перемогою.

"Як би ми не оцінювали кандидата-переможця, ми повинні визнати його перемогу та привітати його виборців. Що я цим і роблю", – сказав Туск.

Він зазначив, що готовий співпрацювати з новим президентом.

"Відповідно до конституції та власної совісті ми співпрацюватимемо з новим президентом, де це необхідно та можливо", – заявив він.

Прем'єр-міністр оголосив, що незабаром звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри уряду, що стане "випробуванням єдності коаліції" після виборів.

"Я хочу, щоб усі бачили, включно з нашими супротивниками, як вдома, так і за кордоном, що ми готові до цієї ситуації, що ми розуміємо всю серйозність моменту, але що ми не маємо наміру робити жодного кроку назад", – сказав він.

Згідно з конституцією Польщі, прем'єр-міністр може звернутися до Сейму з проханням висловити вотум довіри Раді міністрів у будь-який час протягом терміну своїх повноважень. Вотум довіри висловлюється більшістю голосів за присутності щонайменше половини встановленої законом кількості депутатів парламенту.

Якщо Сейм не підтримає подання про висловлення вотуму довіри, прем'єр-міністр зобов'язаний подати президенту заяву про відставку.