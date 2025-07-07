Туск объяснил, почему Польша ввела контроль на границах с Германией и Литвой

Дональд Туск (Фото: Sem Van Der Wal/EPA)

Возобновление Польшей контроля на границах с Германией и Литвой необходимо для прекращения потоков нелегальной миграции из России и Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, сообщает газета The Guardian.

Польский премьер повторил главный аргумент Варшавы о том, что нелегальные потоки миграции в Европу были организованы самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и поддерживались Кремлем.

Туск заявил, что благодаря усиленной милитаризации польской пограничной службы на границе с Беларусью удалось остановить 98% всех попыток пересечения границы, но предупредил, что "все это не будет иметь никакого смысла, если другие внешние границы Европейского Союза не будут охраняться так же строго".

Он добавил, что решение о возобновлении контроля на границе с Литвой направлено на выявление всех случаев, когда кто-то не может попасть в Польшу из Беларуси и после этого проходит через страны Балтии.

Политик также предоставил больше подробностей о четырех гражданах Афганистана, задержанных на польско-литовской границе, заявив, что они ранее были зарегистрированы как лица, пытавшиеся незаконно пересечь границу из Беларуси.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что новый контроль позволит польским властям тщательно проверять каждый случай, когда предполагаемый нелегальный мигрант был отклонен немецкой пограничной службой и затем выслан обратно в Польшу.

"Больше не будет такого, чтобы кто-либо, кто незаконно пересек границу и у кого документы неполные или неясные, отправлялся в Польшу откуда угодно – из Германии или любой другой страны", – продолжил он.

Затем Тукс добавил, что Варшава делает это для всего Евросоюза.