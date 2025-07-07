Туск пояснив, чому Польща запровадила контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою

Дональд Туск (Фото: Sem Van Der Wal/EPA)

Повернення Польщею контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою необхідне для припинення потоків нелегальної міграції з Росії та Білорусі. Про це на брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає газета The Guardian.

Польський прем'єр повторив головний аргумент Варшави про те, що нелегальні міграційні потоки в Європі були організовані самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та підтримувалися в Кремлі.

Туск сказав, що внаслідок посиленої мілітаризації польської прикордонної служби на кордоні з Білоруссю вдалося зупинити 98% усіх спроб перетину кордону, але попередив, що "все це не матиме жодного сенсу, якщо інші зовнішні кордони Європейського Союзу не охоронятимуть так само суворо".

Він додав, що рішення про відновлення контролю на кордоні з Литвою має на меті виявити всі випадки, коли хтось не може потрапити до Польщі з Білорусі й після цього проходить через країни Балтії.

Політик також надав більше подробиць про чотирьох громадян Афганістану, зупинених на польсько-литовському кордоні, заявивши, що їх раніше зареєстрували як таких, що намагалися незаконно перетнути кордон із Білорусі.

Прем'єр Польщі наголосив, що новий контроль дасть змогу польській владі ретельно перевіряти кожен випадок, коли ймовірного нелегального мігранта відхилила німецька прикордонна служба, а потім вислала його назад до Польщі.

"Більше не буде такого, що будь-хто, хто перетнув кордон нелегально і чиї документи неповні або неясні, буде відправлений у Польщу звідки завгодно – з Німеччини або будь-якої іншої країни", – продовжив він.

Потім він Туск, що Варшава робить це для всього Євросоюзу.