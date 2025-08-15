Туск: В день переговоров на Аляске 105 лет назад Польша победила "непобедимых" россиян
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает символичным тот факт, что переговоры президента США Дональд Трамп и российского диктатора Владимира Путина состоятся 15 августа, в годовщину Варшавской битвы, благодаря которой республика отстояла свою независимость в польско-советской войне. Об этом он заявил в речи, произнесенной в годовщину Варшавской битвы 1920 года.
"15 августа – хороший день для переговоров с Россией о войне и мире. В этот день 105 лет назад во время Варшавской битвы поляки остановили Красную Армию в ее походе на Европу", – напомнил Туск.
Он подчеркнул, что исторический пример Польши доказывает, что российская армия может быть побеждена.
"К счастью, мы не знали, что Россия "непобедима" – и мы их победили. Мир силой, и ничего больше", – сказал он.
- 30 июля Туск заявил, что есть неплохие шансы и множество признаков, которые указывают на возможность того, что война России против Украины прекратится в ближайшем будущем.
