Туск: В день переговоров на Аляске 105 лет назад Польша победила "непобедимых" россиян

Дональд Туск (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает символичным тот факт, что переговоры президента США Дональд Трамп и российского диктатора Владимира Путина состоятся 15 августа, в годовщину Варшавской битвы, благодаря которой республика отстояла свою независимость в польско-советской войне. Об этом он заявил в речи, произнесенной в годовщину Варшавской битвы 1920 года.

"15 августа – хороший день для переговоров с Россией о войне и мире. В этот день 105 лет назад во время Варшавской битвы поляки остановили Красную Армию в ее походе на Европу", – напомнил Туск.

Он подчеркнул, что исторический пример Польши доказывает, что российская армия может быть побеждена.

"К счастью, мы не знали, что Россия "непобедима" – и мы их победили. Мир силой, и ничего больше", – сказал он.

Справка Варшавская битва, также известная как "Чудо на Висле", произошла 13-25 августа 1920 года. Она стала решающей битвой советско-польской войны, в результате которой Польская Республика смогла отстоять свою независимость, нанеся поражение Красной армии. Союзниками польских войск были украинские воинские соединения УНР.