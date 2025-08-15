Туск: В день переговорів на Алясці 105 років тому Польща перемогла "непереможних" росіян

Глава польського уряду вважає, що з Росією можливий мир тільки через силу

Дональд Туск (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає символічним, що переговори президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна пройдуть 15 серпня, у річницю Варшавської битви, завдяки якій республіка відстояла свою незалежність у польсько-радянській війні. Про це він заявив у промові з нагоди річниці Варшавської битви 1920 року.

"15 серпня – гарний день для переговорів з Росією про війну та мир. Цього дня 105 років тому під час Варшавської битви поляки зупинили Червону Армію в її поході на Європу", – нагадав Туск.

Він наголосив, що історичний приклад Польщі доводить, що російська армія може зазнати поразки.

"На щастя, ми не знали, що Росія "непереможна" – і ми їх перемогли. Мир через силу, ніщо більше", – сказав він.

ДОВІДКА Варшавська битва, також відома як "Диво на Віслі" відбулася 13-25 серпня 1920 року. Вона стала вирішальною битвою радянсько-польської війни, внаслідок якої Польська Республіка зуміла відстояти незалежність, завдавши поразки Червоній армії. Союзником польських військ були українські військові з'єднання УНР.