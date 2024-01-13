Туск: Я не позволю никому в моем правительстве строить политику на антиукраинских нотах

Дональд Туск (Фото: ОП)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью TVN24, что не позволит любому из представителей польского правительства строить политику на антиукраинской позиции. По его мнению, в мире не должно возникать сомнений в приверженности Польши Украине в ее борьбе против российского нашествия.

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По мнению Туска, партия Право и Справедливость в предыдущем правительстве "пыталась играть на антиукраинских нотах" в последние месяцы избирательной кампании.

"Я никогда не позволю никому в моем правительстве строить свою позицию на таких антиукраинских настроениях. Ведь когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всему западному миру, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений. Украина в войне с Россией нуждается в помощи от нас и всего мира. Потому что на самом деле пока Украина воюет с Россией, мы в относительной безопасности", – сказал польский премьер.

Он добавил, что в любой ситуации задачам Польши будет противостоять унынию, когда речь идет о помощи Украине. В связи с этим Туск "активно работает с европейскими партнерами".

11 декабря 2023 года польский Сейм принял решение о том, что сформированное Матеушем Моравецким правительство не получает вотума доверия. Это означало, что правительство уходит в отставку. В тот же день Сейм избрал премьер-министра страны Дональда Туска.

12 декабря польский Сейм выразил вотум доверия правительству Туска.

14 декабря президент Зеленский пригласил польского премьера в Украину.

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