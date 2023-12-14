Зеленський з Осло зателефонував Туску та запросив його до України

Раніше про те, що українська влада вже деякий час намагається організувати візит Туска до Києва найближчим часом, писало польське видання Onet

Дональд Туск (Фото: Пресслужба Європарламенту)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єром Польщі Дональдом Туском, під час якої запросив його до України. Відповідний допис глава держави опублікував у соцмережах.

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Зеленський назвав Туска "своїм другом", і привітав його з призначенням на посаду очільника уряду.

"Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти. Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща", – написав він.

На останок президент висловив переконання, що з новим урядом на чолі з Туском пришвидшиться "розв'язання всіх питань україно-польських відносин на взаємовигідній основі", і запросив його до України.

Раніше про те, що українська влада вже деякий час намагається організувати візит Туска до Києва найближчим часом, писало польське видання Onet.

8 грудня Туск пообіцяв розв'язати проблему блокади кордону Польщі й України після того, як стане головою уряду.

11 грудня польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.

12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри уряду Туска.

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