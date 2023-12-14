Зеленский из Осло позвонил Туску и пригласил его в Украину

Ранее о том, что украинские власти уже некоторое время пытаются организовать визит Туска в Киев в ближайшее время, писало польское издание Onet

Дональд Туск (Фото: Пресс-служба Европарламента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Польши Дональдом Туском, во время которого пригласил его в Украину. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в соцсетях.

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Зеленский назвал Туска "своим другом" и поздравил его с назначением на должность главы правительства.

"Накануне заседания Европейского совета обсудили его будущие решения, которые будут способствовать единству всего европейского сообщества. Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша", – написал он.

В заключение президент выразил убеждение, что с новым правительством во главе с Туском ускорится "решение всех вопросов украинско-польских отношений на взаимовыгодной основе", и пригласил его в Украину.

Ранее о том, что украинские власти уже некоторое время пытаются организовать визит Туска в Киев в ближайшее время, писало польское издание Onet.

8 декабря Туск пообещал решить проблему блокады границы Польши и Украины после того, как станет главой правительства.

11 декабря польский Сейм принял решение о том, что сформированное Матеушем Моравецким правительство не получает вотума доверия. Это означало, что правительство уходит в отставку. В тот же день Сейм избрал премьер-министром страны Дональда Туска.

12 декабря польский Сейм выразил вотум доверия правительству Туска.

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