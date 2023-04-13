Тяжелые бои за Бахмут и в районе Марьинки. ВСУ отбили еще 20 атак РФ на востоке – карта

За сутки украинские защитники отбили около 20 атак россиян, самые тяжелые бои продолжаются за Бахмут и в районе Марьинки Донецкой области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Генштаб отмечает, что РФ пока не отказывается от своих планов по оккупации украинской территории, несмотря на значительные потери. Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В течение суток Силы обороны отбили около 20 атак россиян, сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Россияне провели атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имели.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.

На в других направлениях армия РФ наступательных действий не проводила, но совершала обстрелы. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия и обстреливают населенные пункты.

По данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области оккупанты усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей. При обходе помещений у людей отбираются телефоны, введен запрет на покидание населенных пунктов, говорится в сводке Генштаба.

Украинская авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

В районе Бахмута через две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.

По данным Генштаба, российские оккупанты планируют начать серийное производство ракет Х-50 в июне 2023 года, чтобы снова активизировать удары по Украине осенью.

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Оксана Житнюк

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