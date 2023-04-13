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ВСУ уничтожили 540 оккупантов, 18 единиц техники и семь артсистем за сутки – потери России

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 08:16
ВСУ уничтожили 540 оккупантов, 18 единиц техники и семь артсистем за сутки – потери России - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, сожгли 18 единиц техники и семь артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что Силы обороны отразили более 45 атак россиян в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Общие потери врага во время великой войны составили:

— личного состава — 180 590 человек (+540);

— танков — 3646 (+2);

— боевых бронированных машин — 7053 (+10);

— артиллерийских систем — 2777 (+7);

— РСЗО — 535;

— средств ПВО — 283 (+1);

— самолетов — 307;

— вертолетов — 293;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+5);

— крылатых ракет — 911;

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 5637 (+7);

— специальной техники – 320 (+1).

На Донецком направлении операторы Сил спецопераций вместе с подразделениями Сил обороны уничтожили с помощью HIMARS российскую станцию помех Р-330Ж "Житель".

Фото: Генштаб ВСУ
  • Генерал Сырский 10 апреля 2023 года побывал в Бахмуте и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • 11 апреля представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый спрогнозировал, что наемников террористической организации Группа Вагнера "хватит" на пару месяцев ведения боевых действий в Бахмуте.

Читайте также: Оккупанты навязывают украинцам в оккупации паспорта России и всячески угрожают – Генштаб

Мілана Головань
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