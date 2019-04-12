У Авакова говорят, что на "Слугу народа" никто не жалуется

Вадим Троян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замминистра внутренних дел Вадим Троян заявил, что в МВД не получали заявлений от граждан о том, что в эпизодах телесериала "Слуга народа" есть угроза для их жизни и здоровья. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Основная задача полиции - это профилактика преступности, предупреждение преступления. На сегодня ни МВД, ни Национальная полиция не получали никаких заявлений и сообщений от граждан, которые увидели в эпизодах телесериала "Слуга народа" угрозы для собственной жизни и здоровья", - сказал Троян.

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Он заявил, что в случае, если такие сообщения поступят, они будут зарегистрированы и получат оценку правоохранительных органов.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время часа вопросов к правительству обратилась к главе МВД Арсену Авакову с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала "Слуга народа" за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента.