Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.04.2019, 15:05

У Авакова говорят, что на "Слугу народа" никто не жалуется

У Авакова говорят, что на "Слугу народа" никто не жалуется - Фото
Вадим Троян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В случае, если такие сообщения поступят, они получат оценку правоохранительных органов, обещают в МВД

Реклама
Реклама

Замминистра внутренних дел Вадим Троян заявил, что в МВД не получали заявлений от граждан о том, что в эпизодах телесериала "Слуга народа" есть угроза для их жизни и здоровья. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Основная задача полиции - это профилактика преступности, предупреждение преступления. На сегодня ни МВД, ни Национальная полиция не получали никаких заявлений и сообщений от граждан, которые увидели в эпизодах телесериала "Слуга народа" угрозы для собственной жизни и здоровья", - сказал Троян.

Реклама

Он заявил, что в случае, если такие сообщения поступят, они будут зарегистрированы и получат оценку правоохранительных органов.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время часа вопросов к правительству обратилась к главе МВД Арсену Авакову с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала "Слуга народа" за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, арсен аваков, Зеленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 