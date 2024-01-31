У Байдена хотят вернуть лидерство в помощи Украине. Не осуждают союзников за пессимизм
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США все еще надеются на принятие дополнительного финансирования для Украины, что поможет получить статус лидера в поддержке Украины. Об этом сообщает Голос Америки.
"Мы надеемся, президент надеется, что мы примем финансирование и сможем вернуться в статус мирового лидера в поддержке Украины", – сказал он.
У Кирби спросили, как в Белом доме относятся к тому, что некоторые европейские лидеры высказываются более пессимистично о предоставлении Вашингтоном помощи Киеву.
Он ответил: "Лидерам в Европе и других местах мира можно простить, что они думают, как им поддержать Украину в случае, если США не смогут этого сделать из-за того, что происходит на Капитолийском холме".
- Байден говорил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
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