У Байдена хотят вернуть лидерство в помощи Украине. Не осуждают союзников за пессимизм

Джон Кирби (скриншот)

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США все еще надеются на принятие дополнительного финансирования для Украины, что поможет получить статус лидера в поддержке Украины. Об этом сообщает Голос Америки.

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"Мы надеемся, президент надеется, что мы примем финансирование и сможем вернуться в статус мирового лидера в поддержке Украины", – сказал он.

У Кирби спросили, как в Белом доме относятся к тому, что некоторые европейские лидеры высказываются более пессимистично о предоставлении Вашингтоном помощи Киеву.

Он ответил: "Лидерам в Европе и других местах мира можно простить, что они думают, как им поддержать Украину в случае, если США не смогут этого сделать из-за того, что происходит на Капитолийском холме".

Байден говорил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

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